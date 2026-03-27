Razzia wegen illegalen Glücksspiels: Polizei entdeckt Drogen und Bargeld in St. Georg

Großeinsatz am späten Donnerstagabend in St. Georg: Nach Hinweisen aus der Bevölkerung haben Polizei, Zoll und Bezirksamt ein Gebäude am Steindamm überprüft – und sind fündig geworden.

Gegen 23 Uhr betraten die Einsatzkräfte in Zivil die Räume nahe der Stralsunder Straße, so die Polizei in einer Mitteilung am Freitag. Zuvor hatten demnach Bürger über mutmaßlich illegales Glücksspiel und mehrere anwesende Personen berichtet. Vor Ort seien die Beamten auf insgesamt 15 Menschen getroffen. Besonders auffällig: Ein Pokertisch, an dem mehrere Männer spielten.

St. Georg: Mehr als 8000 Euro beschlagnahmt

Eine Richterin ordnete daraufhin die Durchsuchung der Räume an. Rund 30 Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude – samt zwei Diensthundeführer mit ihren Hunden Alaska und Charly sowie Kräften des Zolls.

Dabei beschlagnahmten die Beamten mehr als 100 Gramm Marihuana und über 8000 Euro Bargeld. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Cannabisgesetz, unerlaubtes Glücksspiel und Geldwäsche.

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Bei vier Männern – zwei albanischen und zwei türkischen Staatsangehörigen im Alter von 25 bis 38 Jahren – bestand zudem der Verdacht des illegalen Aufenthalts.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurden alle überprüften Personen wieder entlassen. Das Bezirksamt Mitte untersagte die weitere Nutzung der Räume und versiegelte sie. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das zuständige Landeskriminalamt. (mp)