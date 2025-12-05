Razzia wegen Betrugs: Beamte kommen vermummt und mit Ramme

Großeinsatz in Rothenburgsort: Am Donnerstag durchsuchten Ermittler aus Hamburg und Schleswig-Holstein eine Lagerhalle mit angeschlossenem Büro.

Hintergrund ist ein Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Lübeck, die wegen Betrugsverdacht gegen ein Unternehmen in Rothenburgsort vorgeht, wie ein Polizeisprecher der MOPO bestätigte. Laut eines Reporters vor Ort soll die Firma mit Computerteilen, Maschinenteilen und Steuerungsgeräten handeln.

BFE-Einheit kommt vermummt und mit Ramme

Um den Beschluss durchzusetzen, war auch eine Hamburger Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) beteiligt. Vermummte Beamte öffneten mit einer Ramme gewaltsam Türen, um Zugang zu den Räumen zu erhalten.

Das könnte Sie auch interessieren: Haus im Norden brennt: Mann will Bewohner retten – und kommt in den Flammen ums Leben

Zu möglichen Festnahmen oder sichergestellten Beweismaterialien machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.