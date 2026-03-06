Razzia in vier Bundesländern: Bande hatte es auf diese teuren Geräte abgesehen

Teure Apple-Geräte werden von einem Lastwagen gestohlen, der Schaden erreicht Millionenhöhe. Mit Durchsuchungen in mehreren Ländern gehen die Ermittler gegen eine mutmaßliche Hehlerbande vor.

Im Kampf gegen eine mutmaßliche Hehlerbande hat die Polizei Lagerhallen, Geschäftshäuser und Wohnungen in vier Bundesländern durchsucht. Am frühen Mittwochmorgen habe es Durchsuchungen in neun Objekten in Hamburg, Bremen, Elmshorn (Schleswig-Holstein) sowie Neustadt am Rübenberge, Lüneburg und Dörverden in Niedersachsen gegeben, teilten Staatsanwaltschaft Osnabrück und Polizei Cloppenburg mit. Hintergrund seien zwei Ermittlungen zu gewerbsmäßiger Bandenhehlerei, dabei gehe es um insgesamt sieben Verdächtige.

Geräte im Wert von etwa 1,5 Millionen Euro gestohlen

Zu den Ermittlungen kam es, als Ende Mai 2025 in Niedersachsen etwa 9.000 Apple-Produkte von der Ladefläche eines Lastwagens gestohlen worden waren – mit einem Gesamtwert von etwa 1,5 Millionen Euro, wie die Behörden mitteilten. Im November 2025 versuchten zwei Verdächtige, einen Teil der gestohlenen Geräte aus den Niederlanden zurück nach Deutschland zu bringen. Bei den folgenden Ermittlungen konnten fünf weitere Verdächtige identifiziert werden, die als Auftraggeber, Logistiker oder Kuriere beteiligt gewesen sein sollen.

Verdächtige sind zwischen 32 und 56 Jahre alt

Bei den sieben Verdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge um Männer im Alter zwischen 32 und 56 Jahren mit Wohnsitzen in Elmshorn, Lüneburg, Bremen, Neustadt am Rübenberge und Oldenburg. Schon vor den Durchsuchungen war es den Behörden gelungen, 160 gestohlene Geräte im Wert von mehr als 100.000 Euro sicherzustellen.

Bei den Durchsuchungen in den vier Bundesländern fanden die Beamten zahlreiche mobile Datenträger und Dokumente, außerdem weitere 32 originalverpackte Geräte. Die Beschuldigten wurden entlassen, die Ermittlungen dauern an. (dpa/mp)