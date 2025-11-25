mopo plus logo
Einsatzkräfte an einer Shisha-Bar in der Fährstraße

Einsatzkräfte an einer Shisha-Bar an der Fährstraße. Polizisten durchsuchten eine Wohnung über der Bar. Foto: Marius Röer

paidRazzia in Shisha-Bars: Warum die Hamburger Polizei jetzt zum großen Schlag ausholt

Nach einer Serie von Gewalttaten, bei denen Menschen verletzt und sogar getötet wurden, schlägt die Polizei zurück: In einer koordinierten Aktion stürmten Einsatzkräfte am Montagabend gleich mehrere Shisha-Bars in der ganzen Stadt. Jetzt scheint klar: Hinter den Kulissen geht es um Geldwäsche, illegalen Tabak und gefährliche Milieukonflikte, die immer wieder in blutigen Auseinandersetzungen gipfeln.

