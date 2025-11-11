Razzia in Kulturverein: 15.000 Euro Bargeld entdeckt – mehrere Festnahmen

Am Montagnachmittag haben Vertreter von Polizei, Zoll und dem Bezirksamt einen Kulturverein in Harburg durchsucht. Zunächst war ihnen nur ein verdächtiger Mann aufgefallen, doch bei der Durchsuchung entdeckten sie 15.000 Euro Bargeld – und nahmen mehrere Männer fest.

Die Beamten beobachteten gegen 15 Uhr einen Mann, der einen Kulturverein in der Straße Zur Seehafenbrücke betrat und nach wenigen Minuten durch einen anderen Ausgang wieder verließ. Sie hatten den Verdacht, dass in dem Haus Drogen verkauft wurden, so die Polizei. Nach MOPO-Informationen wurden in dem Kulturverein schon einmal Drogen gefunden.

Kulturverein in Harburg durchsucht

Als sie den Mann kontrollierten, fanden sie eine kleine Menge Betäubungsmittel. Daraufhin durchsuchten sie auch den Kulturverein und die angrenzende Wohnung. In der Wohnung stellten sie 15.000 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher. Außerdem wurden Rauschgiftspuren und eine kleine Menge Marihuana entdeckt.

Darüber hinaus überprüften die Beamten mehrere Personen, die sich in dem Kulturverein aufhielten. Dabei kam heraus, dass sich zwei Männer im Alter von 20 und 24 Jahren illegal in Deutschland aufhielten. Einer von ihnen wurde gemeinsam mit einem anderen 20-Jährigen vorläufig festgenommen und letztendlich wieder entlassen. (mp)