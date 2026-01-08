Tonnenweise illegale Abnehmmittel sichergestellt – Frau festgenonmmen

Es waren mehrere Lkw nötig, um den Fund abzutransportieren. Beamte der Hamburger Zollfahndung haben am Mittwoch in Hamburg und Neumünster tonnenweise geschmuggelte Kosmetik und illegale Abnehmmittel sichergestellt. Eine Frau, die damit gehandelt haben soll, wurde festgenommen.

Wie ein Sprecher der Hamburger Zollfahndung mitteilte, soll die Frau (41) dringend tatverdächtig sein, seit mindestens 2023 Kosmetik und illegale Mittel zum Abnehmen aus der Türkei importiert und über einen Onlinehandel vertrieben zu haben. Durch den Verkauf soll sie Erlöse in Millionenhöhe erzielt haben.

Handel mit illegalen Abnehmmitteln: Händlerin vorläufig festgenommen

Ermittlungen der Zollfahndung zufolge konnten rund 15.000 Verkaufsvorgänge nachgewiesen werden. Elf weitere Personen sollen die 41-Jährige mit Logistik, Organisation und Vermarktung unterstützt haben.

Geschmuggelt wurden Tee, Kapseln und Kaffee, die unter anderem mit dem stark gesundheitsschädlichen Wirkstoff Sibutramin versetzt waren. Bis 2010 wurde damit ernährungsbedingtes Übergewicht behandelt. Aufgrund eines erhöhten Risikos für schwerwiegende Herz-Kreislauf-Erkrankungen wurde die Zulassung widerrufen.

Kartonweise illegales Abnehmmittel wurde sichergestellt. Zollfahndung Hamburg Kartonweise illegales Abnehmmittel wurde sichergestellt.

In mehreren Lagerräumen in Hamburg und Neumünster fanden die Beamten bei der Durchsuchung mehrere Tonnen unterschiedlicher Produkte. Davon Sibutramin enthaltende Produkte mit einem Schwarzmarktwert von mehr als 600.000 Euro. Außerdem mutmaßlich illegal nach Deutschland eingeführte Kosmetika mit einem Schwarzmarktwert von mehr als 500.000 Euro. Um alles abzutransportieren, wurden mehrere Lkw und Transporter eingesetzt.

Rund 120 Kräfte von Zoll und Polizei waren bei den Durchsuchungen im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hamburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg.