Illegales Glücksspiel: Polizei schleppt 14 Automaten aus einer Kneipe!

Im Bezirk Eimsbüttel hat die Polizei am Donnerstagabend mehrere Gaststätten durchsucht. Im Fokus der Beamten stand illegales Glücksspiel. Und sie wurden fündig.

Bei einem gemeinsamen Einsatz von Polizei, Bezirksamt und Zoll am Donnerstag wurden am Donnerstag 19 illegale Spielautomaten und mehrere Tausend Euro Bargeld sichergestellt – davon allein 14 Automaten aus einer einzigen Kneipe!

Insgesamt wurden fünf Gaststätten überprüft: Bei dreien war alles in Ordnung, am Furtweg in Eidelstedt fanden die Beamten fünf mutmaßlich illegale Spielautomaten, ein Wett-Terminal und rund 1000 Euro Bargeld.

Illegales Glücksspiel: 14 Automaten sichergestellt

Der deutlich größere Fang gelang ihnen aber am Abend an der Eimsbütteler Chaussee: Dort wurden sage und schreibe 14 Spielautomaten sichergestellt, dazu rund 5000 Euro Bargeld und ein Wett-Terminal.

Vom Kneipier fehlte jede Spur: Lediglich zwei Angestellte und eine Handvoll Gäste waren vor Ort. Bei einer der Barkräfte bestand der Verdacht, dass diese sich illegal in Deutschland aufhält, der Mann musste zur weiteren Überprüfung mit zur Wache.