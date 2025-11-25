200 Polizisten im Großeinsatz: Razzien in Hamburger Shisha-Bars

Razzia in ganz Hamburg: Einsatzkräfte von Polizei, Zoll und Bezirksämtern haben am späten Montagabend mehrere Shisha-Bars im gesamten Stadtgebiet durchsucht.

Das bestätigte das Lagezentrum der Hamburger Polizei. Nach MOPO-Informationen sind dabei insgesamt 17 Lokale besonders nach illegalem Glücksspiel und illegalen Tabakwaren, aber auch nach Waffen und Drogen durchsucht worden. Dabei seien neben den Bars auch die Lagerräume der Lokale durchsucht worden.

Einsatzkräfte an einer Shisha-Bar in der Fährstraße Marius Röer Einsatzkräfte an einer Shisha-Bar in der Fährstraße

Razzia in Hamburger Shisha-Bars: Einsatzkräfte stoßen auf mehrere Verstöße

Etwa 200 Polizeibeamte sollen dabei in allen Bezirken zum Einsatz gekommen sein. Polizeipräsident Falk Schnabel war am Objekt Fährstraße in Wilhelmsburg höchstpersönlich vor Ort. Er betonte, dass es nicht darum gehe, alle Shisha-Bars pauschal zu verdächtigen. Dennoch habe es einzelne Fälle gegeben, in denen schwere Straftaten mit Bezug zur organisierten Kriminalität festgestellt worden seien. „Wir sind heute erstmals gleichzeitig in allen Hamburger Bezirken unterwegs“, sagte Schnabel. „Wir wollen ein klares Zeichen setzen: Wir sind da – und wir schauen genau hin.“

Die Einsatzkräfte stießen bereits in den ersten Stunden auf mehrere Verstöße. Neben unversteuerten Tabakprodukten wurden vier illegale Glücksspielautomaten und zahlreiche defekte oder fehlende Sicherheitsvorkehrungen entdeckt. Auf St. Pauli stellte der Zoll mehr als 20 Kilogramm nicht versteuerten Tabak sicher. Insgesamt kam es zu vier Schließungen wegen unzulässiger oder defekter CO-Warngeräte.

Einsatzkräfte der Polizei in einer Shisha-Bar an der Fährstraße Marius Röer Einsatzkräfte der Polizei i einer Shisha-Bar in der Fährstraße

Den größten Fund machten die Behörden an der Clemens-Schultz-Straße auf St. Pauli. Dort wurden zwei Lokale geschlossen, weil Rauchmelder nicht ordnungsgemäß funktionierten. Außerdem beschlagnahmte der Zoll mehr als 20 Kilogramm unverzollten Shisha-Tabak sowie zwei illegale Glücksspielgeräte.

Die Kontrollen dauern weiterhin an. Weitere Ergebnisse will die Polizei im Laufe des Dienstags bekannt geben. (ng/lenthe)