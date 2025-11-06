Razzia in der Nacht: Automaten, Drogen und zehntausende Euros beschlagnahmt

Gezielte Kontrollen gegen illegales Glücksspiel: Polizei, Zoll und Bezirksamt haben am Mittwochabend in der Luruper Hauptstraße mehrere Durchsuchungen durchgeführt. Bei der Razzia wurden zahlreiche illegale Spielautomaten, Wettterminals, eine hohe Summe Bargeld sowie Betäubungsmittel sichergestellt.

Die Einsatzkräfte waren von 17 bis 24 Uhr unterwegs. In einer Sportsbar namens „Playoff Lounge“ entdeckten sie drei illegale Spielautomaten sowie ein nicht zugelassenes Wettterminal. Beim Betreten des Lokals befanden sich zwei Gäste an den Geräten und spielten gerade. Im Tresenbereich fanden die Beamtinnen und Beamten zudem 17.000 Euro Bargeld, dessen Herkunft nicht nachgewiesen werden konnte. Sowohl das Bargeld als auch die Geräte wurden beschlagnahmt.

Razzia: Illegale Spielautomaten sichergestellt

Auch in einem weiteren Lokal, dem „Sebastian“, wurden die Einsatzkräfte fündig: Drei illegale Spielautomaten und zwei unzulässige Wettterminals wurden entdeckt, die zugehörigen Rechnereinheiten sichergestellt.

Darüber hinaus stellten die Beamtinnen und Beamten im Tresenbereich sowie aus den Automaten insgesamt 8700 Euro Bargeld und eine nicht näher benannte Menge an Betäubungsmitteln sicher. Mehrere Personen wurden überprüft und mussten anschließend die Gaststätte verlassen.