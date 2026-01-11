Razzia in Hamburg: Polizei stürmt Gebäude – und wird fündig

Schlag gegen mutmaßlich illegales Glücksspiel: In Barmbek-Süd durchsuchte die Polizei am Freitag ein Gebäude, wie erst jetzt bekannt wurde. Die Beamten hatten Erfolg.

Gegen 2 Uhr in der Nacht zum Freitag erhielten die Beamten einen Hinweis: In einem Haus am Barmbeker Markt, so ein Sprecher der Polizei zur MOPO, solle illegales Glücksspiel stattfinden. Die Beamten verfolgten den Hinweis sofort. Kurz darauf betraten sie das Objekt.

Dabei trafen die Einsatzkräfte 13 Personen im Alter zwischen Mitte 20 und Mitte 50 an. Ihre Identitäten wurden festgestellt, sie mussten das Gebäude verlassen.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Spielautomaten, ein Pokerset sowie Bargeld. Das Objekt wurde daraufhin geschlossen und versiegelt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel. (mp)