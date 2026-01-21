Razzia im Rockermilieu: Mehrere Männer in U-Haft

Großrazzia im Rockermilieu: In Hamburg, Quickborn und Lübeck hat die Polizei zugeschlagen. Vier Männer sitzen wegen schwerer räuberischer Erpressung und Freiheitsberaubung in U-Haft.

Am frühen Mittwochmorgen haben Einsatzkräfte der Landespolizei Schleswig-Holstein mehrere Objekte in Hamburg, Quickborn und Lübeck durchsucht. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, richtet sich das Verfahren gegen vier Männer im Alter zwischen 21 und 49 Jahren. Sie stehen im Verdacht, im Rockermilieu schwere räuberische Erpressung sowie Freiheitsberaubung begangen zu haben.

Rockermilieu: Schwerpunkt der Einsätze in Hamburg

Unter der Leitung der Kriminalpolizei Pinneberg und der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurden insgesamt sechs Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, darunter auch für das Clubhaus einer Rockergruppierung in Lübeck. Unterstützt wurden die Ermittler von Kräften aus Lübeck, Eutin, Norderstedt und Segeberg. Der Schwerpunkt der Einsätze lag nach Angaben der Polizei in Hamburg.

Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten Beweismittel sicher, zudem wurden Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Alle vier Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen, zu Polizeidienststellen gebracht und noch am selben Tag dem Amtsgericht Itzehoe vorgeführt. Gegen alle Männer wurde Untersuchungshaft angeordnet. Weitere Details zu den Hintergründen der Tat hält die Staatsanwaltschaft wegen der laufenden Ermittlungen bislang unter Verschluss. (apa)