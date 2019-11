Razzia gegen Schmuggler: Hamburger Juwelier betroffen – der täuscht Einbruch vor

Am Dienstag durchsuchten 850 Beamte unter Führung des LKA Nordrhein-Westfalen 62 Objekte in Deutschland un den Niederlanden – auch in Hamburg schlugen die Ermittler zu, genauer im „Harem Juwelier 2“ in der Lüneburger Straße in Harburg. Doch an der Fensterscheibe des Juweliers klebt ein Zettel mit der Aufschrift: „Aufgrund von Einbruch geschlossen“. Was soll das?

Mit den Durchsuchungen wollen die Beamten einem international agierenden Netzwerk auf die Schliche kommen, das offenbar Gelder aus illegalen Geschäften am deutschen Banksystem vorbei in die Türkei transferiert. Gegen 27 Beschuldigte ermittelt die Polizei in diesem Zusammenhang, bislang wurden sechs Haftbefehle vollstreckt.

In Nordrhein-Westfahlen, Hessen, Berlin, Baden-Württemberg, sowie in Hamburg und den Niederlanden schlugen die Ermittler am Dienstag zu – MOPO-Informationen zufolge unter anderem in dem Harburger Juweliergeschäft „Harem Juwelier 2“. Doch was hat es mit dem ominösen Zettel auf sich?

„Harem Juwelier 2“ – Polizei weiß nichts von Einbruch

Bestätigen wollte das LKA den Einsatz in der Lüneburger Straße auf Nachfrage nicht - der MOPO gegenüber hieß es aus Nordrhein-Westfalen, man gebe generell keine Auskünfte darüber, welche Objekte durchsucht würden.

Die Hamburger Polizei erklärte allerdings, dass auch kein Einbruch in dem Geschäft gemeldet worden sei. Die MOPO fragte beim Juwelier selbst nach, der wollte aber keine Auskunft geben. Viel deutet darauf hin, dass der Betreiber den Zettel mit der Aufschrift „Aufgrund von Einbruch geschlossen“ nur an der Fensterscheibe angebracht hat, um die Durchsuchung durch das LKA geheim zu halten.