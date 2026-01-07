Razzia in Hamburg: 44 Kilo Kokain gefunden – mehrere Dealer festgenommen

Schlag gegen den Drogenhandel im Hamburger Norden: Ermittler des Landeskriminalamts haben am Dienstagabend in Schnelsen eine Wohnung durchsucht und dabei eine enorme Menge Kokain sichergestellt. Drei Männer wurden festgenommen und ins Untersuchungsgefängnis gebracht.

Nach Angaben der Polizei schlugen Beamte des Drogendezernats (LKA 62) gegen 17.30 Uhr in einer Wohnung in der Straße Vörn Brook zu. Vorausgegangen waren Hinweise aus einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe von Polizei und Zoll, die auf einen mutmaßlichen Drogentransport und die Nutzung der Wohnung im Zusammenhang mit Rauschgifthandel hindeuteten.

Wohnung wurde als Drogenlabor genutzt

Mit Unterstützung von Spezialkräften durchsuchten die Ermittler die Räume – offenbar nicht ohne Grund: In der Wohnung stießen sie auf rund 44 Kilogramm Kokain, außerdem auf etwa 4,6 Kilogramm Haschisch sowie zahlreiche Lösungsmittel und Chemikalien. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Tatverdächtigen die Wohnung als eine Art Drogenlabor.

Festgenommen wurden drei Männer im Alter von 34, 41 und 53 Jahren. Es handelt sich um zwei Spanier und einen Mann mit dominikanischer Staatsangehörigkeit. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung kamen sie ins Untersuchungsgefängnis und sollen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Handels mit nicht geringen Mengen Kokain. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (mp)