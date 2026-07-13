Ein Kleinkind ist bei seinen Großeltern zu Besuch und will mit dem Dackel spielen. Der beißt dem Kind ins Gesicht.

Am Montagnachmittag ist es in Hamburg Iserbrook zu einem tragischen Unglück gekommen: Ein Hund hat einem Kleinkind ins Gesicht gebissen.

Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, kam es gegen 14.55 Uhr zu einem tragischen Vorfall in Hamburg Iserbrook. Zuerst hat das „Abendblatt“ berichtet.

In Hamburg Iserbrook in der Osterloh Straße hatte ein Rauhaardackel ein Kleinkind offenbar angegriffen und dabei ins Gesicht gebissen. Der 2,5 Jahre alte Junge war gerade zu Besuch bei seinen Großeltern, die nach Polizeiinformationen mehrere Hunde haben.

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Dackel beißt Kleinkind mitten ins Gesicht

Wie genau es zu dem Unglück kam, ist nicht ganz klar. Scheinbar wollte der kleine Junge mit dem Dackel spielen und habe die Signale des Hundes missverstanden. Der Dackel biss dem Jungen demnach ins Gesicht. Auch am im Bereich des Auges solle der Junge Verletzungen haben. Der Unfall soll sich im Haus der Großeltern abgespielt haben.

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Das Kind musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Konsequenzen drohen den Großeltern und dem Dackel nach Angaben der Polizei nicht, da der Vorfall als ein unglücklicher Unfall einzustufen sei. Bei einem gelisteten Kampfhund wäre das eine andere Sache gewesen. (kla)



