Großbrand im Hamburger Süden: Mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz

In Harburg ist es am Mittwochmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Flammen waren zu sehen und eine große Rauchsäule stand über dem Stadtteil. Zwei Personen wurden gerettet, eine weitere wurde zuächst vermisst.

Gegen 9.15 Uhr wurde über den Notruf ein Dachstuhlbrand in einem Gebäude an der Straße Karnapp gemeldet. Schon auf der Anfahrt sah der Zugführer des Löschzuges der Feuerwache Harburg eine große Rauchwolke über dem Einsatzort und forderte sofort Verstärkung an.

Großeinsatz bei Dachstuhlbrand in Hamburg

Daraufhin wurde die 3. Alarmstufe ausgelöst, mehrere Feuerwehren rückten an. Mehr als 110 Kräfte sind im Einsatz. Teile des Daches sind eingestürzt. Die Löscharbeiten sollen sich noch bis in den Nachmittag hinziehen.

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Laut einem Feuerwehrsprecher wurden zwei Personen gerettet. Sie waren unverletzt, wurden aber vorsorglich vom Rettungsdienst betreut. Eine weitere Person wurde zunächst vermisst. Später konnte dann Entwarnung gegeben werden: Der Mann befand sich an seiner Arbeitsstelle.