„Lauten Knall gehört“: Rauchwolke steigt über Hamburg auf – Großeinsatz

Großeinsatz mitten in Ottensen: Am Mittwochnachmittag steigt plötzlich Rauch aus einem Hinterhof in der Barnerstraße auf. Die Polizei hat die Straße abgesperrt.

Der Einsatz begann laut Feuerwehr gegen 16.45 Uhr. Plötzlich zog eine dichte, schwarze Rauchwolke über dem Stadtteil auf. Grund hierfür ist ein Kleintransporter, der aus ungeklärter Ursache in Flammen aufging. Rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind aktuell vor Ort, erklärte ein Sprecher. Dazu ein Krankenwagen und mehrere Polizeiwagen, die die Straße absperren.

Anwohnerin hörte lauten Knall – Meterhohe Flammen

„Ich habe erst nur einen lauten Knall gehört“, erzählt eine Anwohnerin, die in einem Haus neben der Einsatzstelle wohnt. Danach seien die Flammen bis auf die Höhe des ersten Stocks gestiegen.

Der starke Wind hat zur Folge, dass der Rauch sich über das gesamte Viertel ausbreitete. Knapp eine Stunde später rückten die ersten Einsatzfahrzeuge wieder ab. (zc/idv)