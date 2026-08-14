In einem Parkhaus am Hamburger Flughafen stand ein Auto in Flammen (Symbolfoto) icture alliance / Manfred Segerer

Großeinsatz am Freitagnachmittag am Hamburger Flughafen: Dichter schwarzer Rauch quoll aus einem Parkhaus an den Terminals. Die Flughafenfeuerwehr und die Berufsfeuerwehr waren im Einsatz.

Gegen 14.15 Uhr schrillten plötzlich die Feuermelder in dem Parkhaus. Kurz darauf stieg dichter schwarzer Qualm auf. Reisende blieben erschrocken stehen. Zwei laute Knallgeräusche waren zu hören. Kurz darauf war die Flughafenfeuerwehr am Einsatzort. Wenig später trafen dann auch Löschzüge der Berufsfeuerwehr ein.

Pkw brennt aus – mehrere Löschfahrzeuge im Einsatz

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Wie ein Feuerwehrsprecher bestätigte, brannte auf einer der Etagen ein Pkw in voller Ausdehnung. Den Brand konnten die Einsatzkräfte rasch unter Kontrolle bringen, an dem Auto entstand ein Totalschaden. Laut einer Flughafensprecherin hatte der Einsatz keine Auswirkungen auf den Flugverkehr.