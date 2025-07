Rauch im Triebwerk gemeldet: KLM-Jet muss in Hamburg landen

Rund 360 Starts und Landungen werden in den ersten Tagen der Hamburger Sommerferien erwartet. Doch schon am ersten Ferientag sorgte die Landung eines Flugzeugs für Verzögerungen.

Dieser Flug lief anders als geplant: Eigentlich war das Flugzeug der Gesellschaft KLM, das am Donnerstag in Stockholm gestartet war, auf dem Weg in Richtung Zielflughafen Amsterdam. Als jedoch plötzlich die Crew Rauch im Triebwerk meldete, musste das Flugzeug spontan auf den Hamburger Flughafen ausweichen.

Flugzeug evakuiert

„Es handelte sich um eine Ausweichlandung“, so eine Sprecherin des Hamburger Flughafens. Nachdem die Maschine sicher gelandet war, wurde das Flugzeug evakuiert. Alle Passagiere wurden über Treppen aus der Maschine geleitet und anschließend zum Terminal gebracht.

Auch die Flughafenfeuerwehr war schnell vor Ort. Während des Einsatzes musste der Flugverkehr ab 15.40 Uhr für rund zwanzig Minuten gestoppt werden. Wie viele Passagiere an Bord waren, konnte die Sprecherin nicht bestätigen. (mwi)