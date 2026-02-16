Rauch im 27. Stock: Großeinsatz am beliebten Einkaufszentrum

Große Aufregung an den Mundsburg-Türmen: Am Sonntagabend zog Rauch aus einer Wohnung im 27. Stock eines Hochhauses an der Hamburger Meile. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an.

Gegen 18.30 Uhr meldete ein Bewohner Rauch aus einer Wohnung, woraufhin zwei Löschzüge der Feuerwehr Hamburg ausrückten. Der Qualm hatte sich bereits bis in den Flur ausgebreitet, die Bewohner der betroffenen Etage brachten sich selbstständig in Sicherheit. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

In der Wohnung stellten die Einsatzkräfte schließlich fest, dass eine Matratze in Brand geraten war. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, bereits rund 20 Minuten nach Eintreffen an den Mundsburg-Türmen wurde „Feuer aus“ gemeldet. (rei)