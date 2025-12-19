Raubüberfall am Straßenrand: Opfer schwer verletzt

Brutale Tat am Donnerstagabend in Hammerbrook: Bei einem Raubüberfall wurde ein Mann verletzt. Noch sind viele Fragen offen.

Die Tat passierte gegen 22 Uhr an der Amsinckstraße auf Höhe der Jet-Tankstelle Ecke Süderstraße. Ein 52-jähriger Mann wurde dabei mit einem bisher unbekannten Gegenstand attackiert und schwer verletzt. Er wurde blutend auf der Fahrbahn gefunden und kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand laut Polizei aber nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Einbruch in große Villa – Hubschrauber „Libelle“ im Einsatz, zwei Männer geschnappt

Ebensowenig wie die Tatwaffe sind bisher der genaue Ablauf des Überfalls, die Zahl der Täter und mögliche Hintergründe geklärt: Die Ermittlungen laufen. Dem Mann soll die Geldbörse entwendet worden sein.

Mehrere Streifenwagen sperrten den Bereich rund um den Tatort ab, Einsatzkräfte sicherten noch in der Nacht Spuren. Der oder die Täter sind weiter flüchtig.