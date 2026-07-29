Mit einem Hubschrauber fahndet die Polizei in Hamburg nach zwei bewaffneten Räubern – doch von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.

Ein Raubüberfall in einem Wohnhaus in Uhlenhorst, hat am Dienstagabend einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Mehrere Streifenwagen und der Polizeihubschrauber Libelle fahndeten nach den Tätern.

Zu dem Einsatz kam es gegen 19.10 Uhr am Schwanenwik. Dort wurde ein Mann (37) von zwei Männern mit einer Schusswaffe bedroht, als er gerade seine Wohnungstür aufschloss.

Schwarz gekleidete Täter entkamen mit ihrer Beute

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Die ganz in Schwarz gekleideten Täter drängten den 37-Jährigen in die Wohnung und forderten Geld. Danach flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Trotz des Einsatzes mehrerer Streifenwagen und des Polizeihubschraubers konnten sie entkommen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise auf den Tathergang oder den Verbleib der Täter geben können. Hinweise unter Tel.: 040 4286 56789.

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