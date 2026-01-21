Raubüberfall auf Seniorin – Täter riss der Frau Ohrringe raus

In Stellingen wurde am Dienstagnachmittag eine Seniorin brutal überfallen und beraubt: Der Täter riss der Frau Ohrringe heraus und verletzte sie. Nach ihm wird gefahndet.

Laut Polizei wurden die Beamten gegen 14.30 Uhr zu einem Wohnhaus am Langenfelder Damm gerufen, wo eine Seniorin (86) vor ihrer Haustür Opfer eines Raubüberfalles geworden war. Die 86-Jährige wurde dabei verletzt und von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt.

Seniorin bei Raubüberfall verletzt

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Seniorin vom Einkaufen gekommen war, als ein Unbekannter sie nach der Uhrzeit fragte. Die 86-Jährige ahnte offenbar, dass der Mann nichts Gutes im Schilde führte, und rief um Hilfe. Daraufhin riss der Täter ihr die Ohrringe ab und flüchtete.

Der Täter ist circa 1,75 Meter groß, mit schlanker Statur, und hatte laut Polizei ein „südeuropäisches Erscheinungsbild“. Bekleidet war er mit einer gelben Jacke. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 040 4286 56789.