Raubüberfall auf Hamburger Wettbüro – Polizei sucht Zeugen

In Rahlstedt haben Unbekannte am Sonntag ein Wettbüro überfallen und Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Raub ereignete sich am Sonntagabend gegen 23 Uhr an einem Wettbüro in der Hermann-Balk-Straße. Der Polizei zufolge betraten zwei maskierte Männer das Wettbüro kurz vor Geschäftsschluss. Während einer der beiden Pfefferspray versprühte, bedrohte der Zweite einen Angestellten mit einer Schusswaffe und verlangte Bargeld. Den Tätern gelang danach mit ihrer Beute die Flucht.

Polizei Hamburg: Raub auf Rahlstedter Wettbüro

Bei dem Überfall wurde der Angestellte leicht verletzt. Der Rettungsdienst behandelte ihn vor Ort. Die Polizei fahndete mit einem Dutzend Streifenwagen nach den Männern, konnte sie aber nicht finden.

Die Räuber werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 – etwa 1,70 Meter groß, schlank, trug einen roten Pullover und eine schwarze Hose.

Täter 2 – ca. 1,90 Meter groß, kräftige Statur, trug einen schwarzen Kapuzenpulli und eine schwarze Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, sich über das Hinweistelefon (040/4286-56789) oder bei einer Dienststelle zu melden. (doe)