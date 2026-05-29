Raubüberfall auf Kinder-Klamottenladen in Ottensen – Polizei sucht Zeugen

In Ottensen ist am Donnerstag ein Kinderbekleidungs-Geschäft überfallen worden. Der Täter drohte der Angestellten mit einem Messer.

Zu dem Vorfall kam es gegen 14.35 Uhr an der Großen Brunnenstraße. Der Täter betrat das Geschäft „Elbprinz und Alstergöre“, bedrohte eine Angestellte (35) mit einem Messer und forderte Geld. Nachdem ihm eine kleine Summe übergeben worden war, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Überfall in Ottensen: Täter flüchtet mit geringer Bargeldsumme

Der Täter ist etwa 16 bis 18 Jahre alt und hat laut Polizei „schwarze Hautfarbe“. Er hatte kurze, dunkle und lockige Haare und trug schwarze Kleidung. Hinweise an die Polizei unter Telefon 4286 56789.