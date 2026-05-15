Raubüberfall auf Eisdiele: Täter drohte mit Messer – Polizeihubschrauber im Einsatz

Überfall auf eine Eisdiele in Eppendorf: Nach der Tat am Donnerstag war die Polizei mit mehreren Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber im Einsatz. Dem Täter gelang die Flucht.

Die Tat ereignete sich gegen 16.30 Uhr in einer Eisdiele an der Eppendorfer Landstraße Höhe Hegestieg. Dort soll ein mit einem Schal maskierter Täter die Eisdiele betreten, eine Angestellte (20) mit einem Messer bedroht und Geld geraubt haben. Die Frau übergab ihm daraufhin Bargeld aus der Kasse. Mit seiner Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Überfall auf Eisdiele: Zeugen gesucht

Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und mit schlanker Statur. Er trug eine graue Hose, eine schwarze Jacke (Art „Bomberjacke“) und eine schwarze Wollmütze. Hinweise an Tel. 4286 56789.