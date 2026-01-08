Chefin von Asia-Restaurant ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Einsatz für die Polizei in Eimsbüttel: Drei Männer haben am Mittwoch die Geschäftsführerin eines asiatischen Restaurants ausgeraubt. Die Täter entkamen mit den Tageseinnahmen.

Die Verdächtigen waren gegen 12 Uhr Gäste in dem Lokal an der Osterstraße. Nach MOPO-Informationen handelt es sich um das „Green Papaya“. Laut Polizei verwickelten die Männer die Geschäftsführerin (41) in ein Gespräch. Dann sollen sie der Frau unvermittelt einen Rucksack mit den Tageseinnahmen entrissen und mit einem in der Nähe bereitgestellten Fahrzeug geflüchtet sein.

Überfall auf Asia-Restaurant: Täter flüchten im Auto

Restaurant-Mitarbeiter und die Geschäftsführerin nahmen noch kurzzeitig die Verfolgung der drei Männer auf. Dabei verletzte sich die 41-Jährige leicht.

Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Die Täter waren etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß, mit laut Polizei „südländischem“ Erscheinungsbild. Alle waren dunkel gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 4286 56789.

