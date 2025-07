Seniorin auf der Straße überfallen – 90-Jährige in Klinik

In Bergedorf ist am Mittwochabend eine 90-jährige Frau überfallen worden. Sie kam verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Laut Polizei ging die 90-Jährige gegen 18.45 Uhr spazieren, als sie am Frascatiplatz von einem Unbekannten angegriffen wurde. Der Unbekannte entriss ihr die Handtasche. Dabei wurde die Seniorin zu Boden gestoßen und verletzt.

Autofahrerin versorgt verletztes Raubopfer

Eine Autofahrerin, die auf den Vorfall aufmerksam wurde, versorgte die Verletzte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte. Anschließend wurde die Seniorin in ein Krankenhaus gebracht. Der Räuber soll schlank und etwa 1,65 Meter groß sein. Er trug eine helle Jacke. Mehrere Streifenwagen fahndeten vergeblich nach ihm. Hinweise an Tel. 4286 56789.