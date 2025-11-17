Raststätte an A1 überfallen – Täter schießt in die Decke

An der A1-Raststätte Stillhorn-West (Wilhelmsburg) ist es am Sonntagabend zu einem Überfall gekommen. Der bislang unbekannte Täter gab einen Schuss ab, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Laut Polizei habe der mit einem schwarzen Schal maskierte Räuber gegen 21.40 Uhr die Raststätte betreten. Er bedrohte einen Angestellten sowie einen Kunden und verlangte Geld. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, gab er einen Schuss in die Decke des Verkaufsraumes ab.

Überfall auf Raststätte: Täter flüchtet unerkannt

Nachdem ihm Bargeld übergeben worden war, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Unklar ist, ob dies zu Fuß geschah oder mit einem Auto.

Der Räuber ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Kapuzenpullover, einem braunen Cap, einem schwarzen Schal und Handschuhen. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Hinweise an Tel. 4286 56789.