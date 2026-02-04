Bizarre Szene in der Drogerie: Ladendieb zeigt Hitlergruß und brüllt „Sieg Heil“
Einsatz in einem Drogeriemarkt in der Wandelhalle des Hauptbahnhofs: Ein Mitarbeiter stellt einen mutmaßlichen Ladendieb – der beleidigt ihn rassistisch. Als die Bundespolizei eintrifft, werden die Beamten von dem Tatverdächtigen mit Nazi-Parolen und erhobenem rechtem Arm empfangen.
Zu dem Vorfall kam es am Dienstag gegen 22.30 Uhr. Der Mitarbeiter des Drogeriemarktes hatte die Bundespolizei gerufen. Er hatte einen 42-Jährigen gestellt, der zwei Flaschen Wein gestohlen haben soll.
Ladendieb ruft Nazi-Parolen und zeigt Hitlergruß
Dabei soll sich der Mann äußerst aggressiv gezeigt und den Mitarbeiter aufgrund seiner dunklen Hautfarbe rassistisch beleidigt haben.
Als Bundespolizisten kurz darauf eintrafen, soll der Ladendieb die rechte Hand gehoben und die Beamten mit „Sieg Heil“-Rufen empfangen haben. Bei ihm wurden die gestohlenen Flaschen gefunden. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Ladendiebstahl und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Beleidigung eingeleitet.
