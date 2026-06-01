Rassistische Attacke an der S-Bahn: Polizei fahndet nach Schläger mit Mittelscheitel

In der Nacht zu Sonntag kam es zu einem Angriff in Barmbek-Nord. Zwei bislang unbekannte Männer sollen einen 39-Jährigen in der Hebebrandstraße geschlagen und rassistisch beleidigt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren der 39-Jährige und die späteren Tatverdächtigen zunächst unabhängig voneinander in der S-Bahn der Linie 1 in Richtung Airport/Poppenbüttel unterwegs. An der Haltestelle Rübenkamp stiegen sie gegen 3 Uhr in der Nacht zum Sonntag aus.

Der 39-Jährige machte sich anschließend auf den Weg zu seiner Wohnung. An der Hebebrandstraße, auf Höhe der Bushaltestelle S Rübenkamp, fielen rassistische Beleidigungen, dann griffen die beiden Männer ihr Opfer an.

Täter flüchteten – Polizei bittet um Hinweise

Als mehrere Personen auf die Situation aufmerksam wurden, flüchteten die Täter in nördliche Richtung der Straße Rübenkamp. Funkstreifenwagenbesatzungen leiteten sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Festgenommen wurde zunächst niemand.

Der 39-Jährige erlitt bei dem Angriff Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

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Die beiden Tatverdächtigen sollen jeweils etwa 20 bis 22 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und von schlanker bis normaler Statur sein. Einer der Männer hatte braunblonde Haare, die zum Mittelscheitel gekämmt waren, und trug eine blaue Jeans sowie ein weißes Tanktop. Der zweite Mann war mit einer hellblauen Jeans und einem blauen Kapuzenpullover bekleidet.

Die weiteren Ermittlungen führt der Staatsschutz des Landeskriminalamts. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter (040) 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.