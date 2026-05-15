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Der Eingang vom Wildgehege

Der Eingang vom Wildgehege Klövensteen in Rissen. Foto: picture alliance/dpa

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paidRassismus-Eklat auf Vatertagstour – Polizeieinsatz im Hamburger Westen

Eklat bei einer Vatertagstour: Am Wildgehege im Klövensteen (Rissen) soll eine Gruppe Männer am Donnerstagnachmittag ausländerfeindliche Parolen gegrölt haben. Als ein Spaziergänger sich beschwerte, wurde er angegriffen. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz.

Mehrere betrunkene Männer, die am Sandmoorweg mit einem Trecker samt Anhänger unterwegs waren, sollen über eine Lautsprecherbox das Lied „L’Amour Toujours“ abgespielt haben. Dazu skandierten sie bei einigen Passagen „Ausländer raus“, sagt ein Zeuge.

Zeuge schreitet ein und wird angegriffen

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