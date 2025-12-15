Rassismus auf Weihnachtsmarkt? Polizei sucht Frau mit kurzen, blonden Haaren

Am Samstagnachmittag soll eine Frau zwei Passantinnen rassistisch beleidigt und bedroht haben – und das mitten auf dem Weihnachtsmarkt an der Spitalerstraße. Nun laufen Ermittlungen.

Zwischen Lichterketten, Weihnachtsschmuck und Glühweinbuden herrscht eigentlich friedliche, ausgelassene Stimmung. Am Samstagnachmittag sah das in der Innenstadt aber plötzlich ganz anders aus. Nach einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in der Spitalerstraße gingen zwei Frauen zur Polizei und erstatteten Anzeige.

Frau soll andere Frauen rassistisch beleidigt haben

Die 29- und 41-jährigen Frauen spazierten demnach am Samstag am Weihnachtsmarkt Spitalerstraße entlang, als dort eine Frau über Ausländer hergezogen haben soll. Daraufhin entstand eine Diskussion – die sich hochschaukelte: Die etwa 60 Jahre alte Frau mit kurzen, blonden Haaren soll die aus Syrien stammenden Frauen auf rassistische Weise beleidigt haben. Als die Geschädigten begannen, die Situation zu filmen, soll die Frau sie zudem bedroht haben.

Die zwei Frauen erstatteten noch am selben Abend Anzeige. Der für Hasskriminalität zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt, die Polizei bittet Zeugen der Situation, sich zu melden: Tel. 428 65 67 89. (tb)