Raser-Irrsinn in Hamburg: Frau (23) stirbt im Autowrack – Straße voller Trümmer

Tödlicher Unfall in Bahrenfeld: Mitten in der Nacht kracht ein Auto mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Ampel. Ein Mensch kommt ums Leben, zwei weitere werden verletzt – und einer verschwindet spurlos. Die Straße gleicht einem Trümmerfeld.

Zu dem Unfall kam es in der Nacht zum Sonntag auf der Bahrenfelder Chaussee in Höhe des Woyrschwegs. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer mit seinem, in dem ursprünglich vier Menschen saßen, offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Frau im Wrack eingeklemmt – jede Hilfe kommt zu spät

Anzeige

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er gegen 2.45 Uhr plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, krachte gegen eine Ampel und kippte auf die Seite. Die Kollision war so heftig, dass der Motor aus dem Wagen herausgerissen wurde. Feuerwehr und Notarzt waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Eine Person flüchtete noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Ob es sich dabei um den Fahrer handelt, ist noch unklar. Zwei Männer (25 und 33 Jahre) wurden vom Notarzt versorgt und schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Eine Frau (23) war in dem Wrack eingeklemmt. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb an der Unfallstelle.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Messer-Attacke: Weihnachten stand Papas Mörder vor der Tür

Bis zum Morgen war die Straße komplett gesperrt und wird nun schrittweise wieder freigegeben. Die Polizei schließt nach MOPO-Informationen nicht aus, dass ein illegales Straßenrennen zu dem Unfall geführt haben könnte – und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mit dpa)