Fast doppelt so schnell wie erlaubt – der junge Fahrer hatte keinen Führerschein.

Ein gerade einmal 18-Jähriger hat sich am Montagabend in Harburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten den Wagen stoppen, weil er deutlich zu schnell unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle kamen weitere Verstöße ans Licht.

Laut einem Polizeisprecher war der Besatzung eines zivilen Polizeiwagens gegen 20.30 Uhr auf der B75 ein VW aufgefallen, der deutlich zu schnell unterwegs war. Messungen ergaben Tempo 155 – erlaubt waren dort lediglich 80 km/h.

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VW nach Verfolgungsjagd in Harburger City gestoppt

Als der VW an der Abfahrt Harburg dann auch noch eine rote Ampel missachtete, wollten die Polizisten den Wagen stoppen. Doch der 18-Jährige am Steuer gab Gas. Nach kurzer Verfolgungsjagd konnten die Beamten den VW schließlich am Harburger Ring in Höhe der Knoopstraße stoppen.

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Bei der Überprüfung des 18-Jährigen kam schließlich heraus, dass er keinen Führerschein besaß. Zudem war der VW weder zugelassen noch versichert. Gegen den Mann wurden Verfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet.