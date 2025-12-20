Rangelei auf dem Kiez: Männer stürzen Rolltreppe herab – Großeinsatz

Zwischenfall am S-Bahnhof Reeperbahn: In der Nacht zu Samstag ist es am Eingang Talstraße zu einer Rangelei zwischen zwei Kiezbesuchern gekommen. Dabei wurde einer von beiden verletzt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei hatte der Konflikt zwischen den beiden Männern auf dem Bahnsteig begonnen. So soll ein 31-Jähriger einen Anfang zwanzigjährigen Studenten angerempelt haben.

Prügelei am S-Bahnhof Reeperbahn: Ein Verletzter

Daraufhin sei der Jüngere dem Älteren gefolgt, woraufhin es gegen 1.47 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Rolltreppe kam. Laut einem Sprecher der Bundespolizei haben die beiden Streithähne dabei das Gleichgewicht verloren und stürzten gemeinsam die Rolltreppe herab.

Augenzeugen zufolge soll der Jüngere sich dabei an Kopf, Hals und Wirbelsäule verletzt haben. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach St. Georg gebracht. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. (mp)