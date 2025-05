Randalierer mit blutigen Wunden verletzt Notarzt durch Faustschlag

Eskalation bei einem Polizeieinsatz am Dienstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Buxtehuder Straße (Harburg): Laut ersten Meldungen randalierte ein junger Mann mit blutigen Verletzungen gegen 17.20 Uhr im Treppenhaus. Rettungsdienst und Notarzt trafen zeitgleich mit der Polizei ein. Beim Versuch, den Mann zu beruhigen und medizinisch zu versorgen, eskalierte die Situation.

Der Mann schlug unvermittelt um sich und verletzte den Notarzt durch einen Faustschlag, der eine blutende Wunde verursachte. Die Polizei forderte Verstärkung an, um den Mann zu überwältigen. Etwa ein Dutzend Beamte waren im Einsatz, um ihn zu fixieren und mit den Füßen voraus aus dem Gebäude zu transportieren.

Notarzt setzte Behandlung fort

Der Mann wurde anschließend auf einer Trage ins Krankenhaus gebracht. Der Notarzt, dessen Kleidung ebenfalls Blutspuren aufwies, setzte die medizinische Versorgung trotz seiner Verletzung fort. Der Transport ins AK Harburg erfolgte unter Polizeischutz, begleitet von drei Einsatzfahrzeugen, darunter ein Fahrzeug der Bereitschaftspolizei.

Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit unklar. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, um die Ursachen der Randale und die Verletzungen des Mannes zu klären. Ebenso bleibt offen, ob der Notarzt seinen Dienst nach dem Vorfall fortsetzen konnte.