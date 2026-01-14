Mann randaliert am frühen Morgen auf der Straße – Anwohner alarmieren Polizei

Das hat einige Anwohner wohl unsanft aus dem Schlaf gerissen: In Stellingen war am Mittwochmorgen ein Randalierer unterwegs, der an Türen klopfte.

Gegen 6.30 Uhr wurde die Polizei in die Kieler Straße gerufen, so der Lagedienst der Polizei zur MOPO. Nach ersten Erkenntnissen sei dort ein Randalierer unterwegs, der an die Türen der Anwohner klopfte. Diese informierten die Polizei.

Hamburg: Polizeieinsatz wegen eines Randalierers

Die Polizei sei vor Ort und spreche mit dem Mann. Zu möglichen Sachschäden lagen am frühen Mittwochmorgen noch keine Informationen vor. (nf)