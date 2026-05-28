RAF-Terrorist gesichtet? Großfahndung in Hamburg

Im Bereich Altona-Nord hat es am Dienstag einen Großeinsatz mit mehreren Streifenwagen gegeben. Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ war im Einsatz.

Das Rattern der Rotorblätter des Polizeihubschraubers war weithin zu hören. Mehrere Streifenwagen patrouillierten durch die Straßen. Passanten blieben stehen und blickten irritiert um sich. Was war da los?

Mehrere Streifenwagen und Polizeihubschrauber fahnden nach mutmaßlichem RAF-Terroristen

Wie die MOPO erfuhr, war gegen 12 Uhr ein Anruf in der Einsatzzentrale der Polizei eingegangen. Darin wurde gemeldet, dass der gesuchte RAF-Terrorist Ernst-Volker Staub auf der Straße nahe dem Walter-Möller-Park gesehen worden sein soll. Daraufhin wurden mehrere Streifenwagen sowie der Polizeihubschrauber „Libelle“ alarmiert.

Laut einem Reporter vor Ort wurde tatsächlich eine Person angetroffen, die dem Gesuchten ähnelte. Nach Überprüfung der Personalien wurde sie wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.