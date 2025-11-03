Taxifahrer in die Falle gelockt: Bestellt, verprügelt, ausgeraubt

Brutaler Raubüberfall am Samstagmorgen in Hamburg-Bramfeld: Zwei Männer bedrohten einen 42-jährigen Taxifahrer mit einer Schusswaffe und attackierten ihn mit Pfefferspray. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) hatten die Täter in den frühen Morgenstunden ein Taxi bestellt. Als der Fahrer den vereinbarten Abholort im Bereich der Straße Barmwisch erreichte, schlugen die Männer zu: Sie zogen eine Schusswaffe, setzten Pfefferspray ein und raubten dem 42-Jährigen das Portemonnaie. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Raubüberfall: Taxifahrer erleidet leichte Verletzungen

Der Taxifahrer erlitt leichte Verletzungen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg.

Laut Zeugenbeschreibung soll einer der Gesuchten zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine FFP2-Maske.

Wer am Samstagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, sollte sich unter Tel. (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle melden. (tst)