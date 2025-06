Räuber überfällt Hotel in der Schanze und flüchtet – Zeugen gesucht

Ein Hotel in der Hamburger Sternschanze wurde am späten Sonntagabend überfallen. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte einen Mitarbeiter und flüchtete mit Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 23.35 Uhr kam es in einem Hotel in der Sternschanze zu einem Überfall. Laut Polizei betrat ein unbekannter Mann das Gebäude durch den Haupteingang. Unter seiner Jacke hielt er einen Gegenstand versteckt, mit dem er den Rezeptionisten bedrohte – und Bargeld forderte. Nachdem ihm Geld ausgehändigt wurde, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Fahndung mit Streifenwagen bleibt erfolglos – Polizei bittet um Hinweise

Mehrere Funkstreifenwagen waren sofort im Einsatz, durchkämmten das Viertel rund um die Sternschanze – jedoch ohne Erfolg. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Der Gesuchte ist laut Polizei männlich, etwa 1,85 Meter groß, unter 30 Jahre alt und sehr schlank. Er trug eine graue Daunenjacke mit Kapuze sowie eine helle Hose. Seine Hautfarbe wird als schwarz beschrieben.

Das könnte Sie auch interessieren: Kiez-Wirtin der Beatles-Stammkneipe: „Bei Mutti krieg ich Pickel“

Die Ermittlungen führt das Raubdezernat LKA 114. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder den Mann zur Tatzeit gesehen hat, wird gebeten, sich unter (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder direkt bei einer Dienststelle zu melden. (apa)