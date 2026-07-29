Polizei

Räuber bedrohen Mann in seiner Wohnung mit Waffe – Hubschrauber im Einsatz

Der Hamburger Polizeihubschrauber Libelle bei einem Einsatz (Symbolbild). picture alliance / rtn - radio tele nord | rtn, christoph leimig

Mit einem Hubschrauber fahndet die Polizei in Hamburg nach zwei bewaffneten Räubern – doch von den Tätern fehlt zunächst jede Spur. Was über den Übergriff in einer Hamburger Wohnung bisher bekannt ist.