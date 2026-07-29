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Polizei
Räuber bedrohen Mann in seiner Wohnung mit Waffe – Hubschrauber im Einsatz
Mit einem Hubschrauber fahndet die Polizei in Hamburg nach zwei bewaffneten Räubern – doch von den Tätern fehlt zunächst jede Spur. Was über den Übergriff in einer Hamburger Wohnung bisher bekannt ist.
Ein 37 Jahre alter Mann ist in einer Hamburger Wohnung mit einer Schusswaffe bedroht und beraubt worden. Die zwei Täter seien mit der Beute geflüchtet, sagte ein Mitarbeiter des Lagezentrums.
Die Polizei suchte demnach mit einem Hubschrauber nach den Räubern, sie konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden. Der 37-Jährige blieb unverletzt. Was die Täter am Dienstagabend aus der Wohnung in der Straße Schwanenwik stahlen, blieb zunächst unklar. (dpa/mp)