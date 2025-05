Rätselhafter Fenstersturz – Frau schwer verletzt

Dramatischer Vorfall am Samstagmorgen in Neuallermöhe: Eine Frau stürzte aus einer Wohnung in die Tiefe. Ein Notarzt versorgte die Schwerverletzte. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Laut dem Lagedienst der Polizei waren die Beamten und Rettungskräfte der Feuerwehr gegen 6.40 Uhr in die Gertrud-Seeler-Kehre gerufen worden. Dort war eine Frau aus einer Wohnung im dritten Stockwerk in die Tiefe gestürzt. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzt in eine Klinik gebracht.

Sturzopfer schwer verletzt in Klinik

Kurz darauf brachen Feuerwehrmänner die Tür zur Wohnung auf, um den Polizisten, die die Unglücksursache ermitteln wollten, Zutritt zu verschaffen. In der Wohnung fanden sie den schlafenden Ehemann vor. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, um herauszufinden, wie es zu dem Unglück kommen konnte.