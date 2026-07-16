Zwei Frauen entdecken eine Leiche in einem Wald bei Rissen. Vieles ist zunächst unklar. Jetzt hat die Polizei neue Erkenntnisse.

Mitte Juni wurde die Leiche in diesem Waldstück in Rissen gefunden. NEWS5 / N5 DESK

Im Juni machten zwei Frauen in Hamburg-Rissen einen grausigen Fund: In einem Waldstück nahe des Golfplatzes an der Straße „In de Bargen“ entdeckten sie die Leiche eines Mannes. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Inzwischen gehen die Ermittler jedoch von einem anderen Geschehensablauf aus.

Der Tote wurde später als der 27-jährige Ägypter Ahmed D. identifiziert. Weil der Leichnam mehrere Verletzungen aufwies, ging die Polizei zunächst von einem Tötungsdelikt aus.

Nun haben die Ermittler eine neue Spur. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei erlitt der 27-Jährige Anfang Juni bei Abrissarbeiten an einem Mehrfamilienhaus tödliche Verletzungen. Die Ermittler gehen derzeit von einem Arbeitsunfall aus.

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Leiche in Rissen gefunden: Starb Ahmed D. nach einem Arbeitsunfall?

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen Unbekannte den bereits verstorbenen 27-Jährigen anschließend nach Hamburg-Rissen gebracht und seine Leiche in einem Waldstück abgelegt haben.

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Wenig später fanden Spaziergängerinnen die Leiche von Ahmed D. in dem Waldstück. Die Ermittlungen werden inzwischen von der Fachdienststelle für Arbeitsunfälle im Landeskriminalamt geführt.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

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Die Ermittler sind weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. An der Baustelle in der Fährstraße in Wilhelmsburg hat die Polizei bereits einen Zeugenaufruf ausgehängt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen, beteiligten Personen, Fahrzeugen oder anderen Beobachtungen geben können, sich unter der Rufnummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. (kla)