Radlader in Flammen – Feuerwehr vehindert Großbrand

Die Hamburger Feuerwehr hat am Donnerstag in Altona-Nord einen Großbrand verhindert. In einer mit Altpapier vollgestopften Halle war ein Radlader in Brand geraten.

Zu dem Einsatz kam es um 13.50 Uhr auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens an der Waidmannstraße. Mitarbeiter hatten einen brennenden Radlader in der Halle gemeldet. Aufgrund der großen Menge an Ballen mit Altpapier in der Halle bestand die Gefahr, dass die Flammen übergreifen und einen Großbrand auslösen könnten.

Massiver Löscheinsatz verhindert Brandausbreitung

Ein Löschzug der Feuerwehr traf innerhalb weniger Minuten am Einsatzort ein. Nach etwa 20 Minuten konnte Entwarnung gegeben werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.