Autofahrer fährt Radlerin an – und kracht gegen Brückenpfeiler

Bei einem Verkehrsunfall in Ottensen ist eine Radfahrerin verletzt worden. Der beteiligte Pkw krachte beim Ausweichen gegen einen Pfeiler.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr auf der Harkortstraße am Lessingtunnel. Wie die Polizei der MOPO mitteilte, kollidierte ein Auto mit einer Radfahrerin, die gerade abbiegen wollte.

Die Frau stürzte bei dem Zusammenstoß und fiel auf das Gesicht. Sie erlitt leichte Gesichtsverletzungen und war kurzzeitig bewusstlos. Anschließend wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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Der Autofahrer krachte mit seinem Pkw nach dem Ausweichmanöver gegen einen Brückenpfeiler des Lessingtunnels. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (rei)