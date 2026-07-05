Radfahrerin stößt mit Kopf gegen runterhängenden Ast – tot

Eine 81-Jährige ist mit ihrem Pedelec unterwegs, an einem über den Weg ragenden Ast stößt sie sich den Kopf.

Am Mittwochvormittag kam es zu einem tödlichen Unfall in Ostfriesland. Der Rettungsdienst konnte den 52-Jährigen nicht mehr retten. (Symbolbild) picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Eine 81 Jahre alte Pedelecfahrerin ist bei einem Unfall in Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg ums Leben gekommen.

Die Frau sei am Samstag auf einem Schotterweg neben ihrem E-Bike gefunden worden, teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge stieß sie mit dem Kopf unglücklich gegen einen über den Weg ragenden Ast.

Dabei erlitt sie schwere Verletzungen, an denen sie schließlich starb. Hinweise zum Sachverhalt werden bei der Polizei Bremervörde unter (04761) 7489115 entgegen genommen.(dpa/mp)