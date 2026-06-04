Radfahrer von S-Bahn erfasst und schwer verletzt – Bahnverkehr gesperrt

In Sülldorf ist es am Donnerstagabend an einem Bahnübergang zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Radfahrer wurde dort von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 19.10 Uhr in die Straße Sieversstücken gerufen. Vom dortigen Bahnübergang war gemeldet worden, dass eine Person von einer S-Bahn erfasst worden sei.

Hamburg-Sülldorf: Schwerer Unfall am Bahnübergang – Bundespolizei ermittelt

Neben mehreren Löschfahrzeugen waren auch ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge handelt es sich bei dem Unfallopfer um einen 45-jährigen Mann. Er kam schwer verletzt in eine Klinik. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht.

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Warum der Mann die bereits geschlossene Halbschranke umfahren und die Gleise überquert hat, ist Gegenstand laufender Ermittlungen der Bundespolizei. Der S-Bahnverkehr war rund 45 Minuten unterbrochen.