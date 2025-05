Radfahrer in Lebensgefahr, Bein amputiert: wieder Lkw-Abbiegeunfall!

Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstagmorgen einen Radfahrer in Hammerbrook erfasst und so schwer verletzt, dass der Mann in Lebensgefahr schwebt. Anscheinend der nächste schwere Abbiegeunfall.

Am Dienstagmorgen gegen 9.20 Uhr kam es zu dem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Radfahrer im Bullerdeich in Hammerbrook: Laut Polizei bog der 48 Jahre alte Lkw-Fahrer vom Heidenkampsweg auf den Bullerdeich ab und erfasste dabei einen 53 Jahre alten Fahrradfahrer, der auf dem parallel verlaufenden Radweg geradeaus weiterfahren wollte. Beide hatten grün.

Radfahrer verliert Bein bei Unfall

Der Radfahrer wurde vom Lkw mitgeschleift und dabei lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr bestätigte auf MOPO-Anfrage Informationen des „Abendblatts“, wonach dem Mann beim Unfall ein Bein abgetrennt wurde. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Für die Unfallaufnahme und die Ermittlungen hat die Polizei den Bullerdeich zwischen Heidenkampsweg und Ausschlägerweg komplett gesperrt. Unter anderem wird überprüft, ob „überhöhte Geschwindigkeit beim Abbiegevorgang des Lkw“ als Unfallauslöser infrage kommt.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer Angaben zum Ablauf des Unfalls machen kann, wird gebeten, die Ermittler unter (040) 42 86 – 56 789 anzurufen. (mp)