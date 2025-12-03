Radfahrer (17) nach Kollision mit Bus in Lebensgefahr – Zeugen gesucht

Schwerer Unfall in Bergedorf: Bei einer Kollision mit einem Bus ist ein junger Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge bog der Fahrer (56) des Linienbusses gegen 13.30 Uhr von der Wentorfer Straße nach links in die Straße Pfingstberg ab.

Radfahrer mit lebensgefährlicher Kopfverletzung in Klinik

Der 17-jährige Radfahrer, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Radweg an der Wentorfer Straße in Richtung Mohnhof unterwegs gewesen war, kollidierte dann aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Heck des abbiegenden Busses. Dabei zog er sich eine lebensgefährliche Kopfverletzung sowie mehrere Knochenbrüche zu.

Ein Notarzt versorgte den Radfahrer. Danach brachten Rettungskräfte ihn in eine Klinik. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an Tel. 4286 56789.