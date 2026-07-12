Bei einem Unfall in Alsterdorf ist ein 51 Jahre alter Radfahrer von einem abbiegenden Leihwagen erfasst und verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Alsterdorf ist am Sonntagabend ein 51 Jahre alter Radfahrer verletzt worden. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 18.22 Uhr an der Kreuzung Bebelallee/Lattenkamp. Demnach bog der Fahrer eines Leihwagens vom Lattenkamp nach links in die Bebelallee ab und übersah dabei offenbar den 51-jährigen Radfahrer, der aus der Wilhelm-Metzger-Straße kam und die Kreuzung querte.

Der Radfahrer prallte gegen den vorderen Kotflügel des abbiegenden Fahrzeugs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er über die Motorhaube gegen die Frontscheibe geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn.

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Der 51-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Schwere seiner Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht.

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Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (mp)